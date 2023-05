Masturbación femenina: ¿cuáles son los grandes beneficios del placer en solitario?

En la previa de una nueva edición del «Martes Hot» en el Show de la Tencha, nuestra gran invitada, Cata Ramírez, nos habla nuevamente sobre aspectos importantes de sexualidad. En esta ocasión, toca hablar de un aspecto importante para todas las personas y en especial para el género femenino: la masturbación.

Asimismo, la conductora de «Hoy Día Te Toca» plantea que hay varias ideas añejas sobre la masturbación. Pues según la experta en sexualidad, todavía hay pensamientos que generan sentimientos de vergüenza y culpa en muchas mujeres.

En esa misma línea, Cata Ramírez plantea que la masturbación es sexo. Además, asegura que la práctica es tan auténtica como cualquier otra actividad sexual. Es un placer sano y no está destinado sólo para adolescente «cachondos».

Los grandes beneficios de la masturbación femenina, según Cata Ramírez

La masturbación sirve para mejorar la imagen mental de tus genitales: lograr cercanía y aprender a sacarle partido a nuestro placer nos ayuda a dejar atrás la incomodidad, la vergüenza y conseguir reemplazar estos sentimientos por una actitud más positiva hacia tu cuerpo.

La masturbación nos enseña autonomía: nos guía a no buscar la plenitud en otras personas ni a resolver nuestras necesidades sexuales centrándonos únicamente en sí tenemos pareja o no. Además, es la forma más segura de sexo, libre de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Es la mejor manera de descubrir nuestro erotismo: hay personas que explorándose aprenden a llegar al orgasmo y empiezan a disfrutar del hay personas que explorándose aprenden a llegar al orgasmo y empiezan a disfrutar del sexo con su pareja por primera vez.

Es la solución para aquellas que no logramos tener un orgasmo durante la penetración: algunas mujeres piensan que son frígidas porque nunca han conseguido un orgasmo en pareja. La masturbación en la mayoría de los casos es reveladora y logra dejar atrás este tipo de “diagnósticos”.

Ayuda a aumentar los orgasmos y su frecuencia: aprendes a responder sexualmente y adquieres confianza. La “expertise” en el sexo no es innata y la práctica que conduce a la perfección. Mientras más te masturbes más orgasmos serás capaz de tener con y sin pareja.

La masturbación nos enseña a ser creativas: cuando te masturbas tienes tiempo para ti, para disfrutar de tus orgasmos con toda libertad, no tienes que estar a la altura de nadie, ni satisfacer las necesidades de otro, nadie te va a reclamar porque lo hiciste mal. También es buena para aliviar los dolores menstruales. Es relajante y nos ayuda a dormir mejor.

Los efectos positivos en la vida de cada persona

Hay personas que no tienen otra alternativa sexual (porque realidades hay muchas). Es por eso que debe ser considerada una actividad fundamental y no una «hermana pobre» del sexo.

Para aquellas que no están pareja, para quienes no tienen tanta seguridad en sí mismas y les cuesta establecer relaciones con otros, para quienes tienen algún tipo diversidad física que les impide el coito o para las personas de la tercera edad. La actividad sexual no tiene porqué terminar por no estar acompañada.

El amor en solitario como parte de la vida puede hacer plena y cambiar la vida sexual de muchas. Es por lo anterior que solo hay que estar abiertas a probar. Si tienes la idea rígida de que sólo se pueden tener orgasmos teniendo sexo de la «forma tradicional», el panorama para el futuro y las posibilidades de disfrutar estarán reducidas.

Deja que afloren todas tus habilidades manuales. Merece el placer dedicar un poco de tiempo para hacer el amor con una misma.