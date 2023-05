«Me trataron de loca mil veces»: El crudo descargo de Vale Roth contra la farándula

Durante la noche de este viernes, se dio a conocer la lamentable muerte del artista urbano Galee Galee, con tan solo 29 años. Situación que comenzó con todo un debate relacionado a la salud mental y especialmente al cyberacoso que se vive en las redes sociales.

Es en este contexto que una de las últimas figuras en sumarse a la discusión fue Vale Roth, quien no tardó en hacer una dura crítica no solo al acoso en redes, sino que especialmente a la farándula y al acoso que sufrió cuando era más joven.

La bailarina que está en los últimos días de su embarazo, publicó una historia en Instagram, donde se manda un fuerte descargo.

Vale Roth comparte dura crítica en contra de la farándula

«Obvio que creo que el ciberacoso tiene que parar, pero no olvidemos los programas de farándula que bastante daño le hicieron a mucha gente» comenzó escribiendo Vale Roth.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó: «Y lo hablo con mil quinientas razones, no puede seguir el ciberacoso y la farándula (hablando mal de la gente y exponiendo todo). No saben por el proceso que está pasando cada persona».

«Yo lo hablo y con fundamentos porque desde que tenía 18 años que me seguían por todas partes y opinando lo que quisieron. Me quebré, me interné, me trataron de loca mil veces por solo ir al psicólogo, psiquiatra, internarme» continuó.

Junto con esto, Vale Roth señaló que «Y ahora salen con que ‘aiiii’ basta del acoso. No wn esto viene desde hace mucho tiempo antes y ahora puedo expresarme, y gracias a que fui más fuerte que la chu… Aguante y aguante, pero perfectamente podría no estar acá contando eso».

«Basta del ciberacoso, la farándula dañina y de cualquier o cualquiera ctm que salga hablando lo que quiera de otra persona». Cerrando su mensaje con un «somos personas con sentimientos, familias e hijos (en mi caso viene en camino). Atienen un poco».