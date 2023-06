«No le chupé la p»: Daniela Aránguiz deja la patá en redes sociales luego de su polémica con Chino Ríos

Daniela Aránguiz ha estado en el centro de atención durante el último tiempo. Esto debido a que filtró íntimos chats que mantuvo con Jorge Valdivia y con Maite Orsini.

A esto se le suma una nueva polémica. Resulta que recientemente la ex chica Mekano comentó un corazón en una foto que compartió el Chino Ríos en Instagram. En esta el extenista mostraba su lujoso Lamborghini morado.

Esto enloqueció a las redes sociales y muchos cibernautas acusaron a Daniela Aránguiz de estar coqueteando luego de su reciente quiebre con Jorge Valdivia.

Sin embargo, la influencer no se quedo callada y respondió tajantemente a estás críticas mediante sus historias de Instagram.

«Ayer le puse un like a una foto del Chino Ríos porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo es morado, pero ¿qué onda los comentarios?«, partió señalando Aránguiz.

«‘Te estás pelando’, ‘¿Queris que te saquen a dar una vuelta?’. Algunos me dan risa. Una, si yo me quiero pelar, me pelo con quien quiero porque soy una mujer soltera, que no es el caso porque le di un corazón a un auto», explicó Daniela Aránguiz.

«Y no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino, y si quiero mañana voy y me compro el mismo auto del Chino. De interesada nada, no necesito, le duela a quién le duela. No todas las mujeres somos iguales», explicó.

De todos modos esto no quedó hasta aquí. Ya que recientemente la ex chica Mekano volvió a mandar un fuerte mensaje.

El fuerte mensaje de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz hizo una publicación en su Instagram, en la que realizó un doblaje de un fuerte mensaje.

«No fui la amante de nadie, perdón las palabras, no le chupé la pija a nadie«, se escucha en dicho registro.

«No me dieron ningún panel, ni una obra de teatro por coger ni chupar pija. Todo me lo gané con talento yo no sé si vos podes decir lo mismo«, finaliza.