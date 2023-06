Gran Hermano Chile: la inédita exigencia de Julio César Rodríguez que desconocía Diana Bolocco

El regreso de Me Late a la pantalla chica no pasó desapercibido, pues el espacio animado por nuestro querido Daniel Fuenzalida tocó uno de los temas del momento: el reality Gran Hermano Chile.

Asimismo, el tema abordado por los panelistas involucró a ni más ni menos que a los animadores del programa, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco. Todo en torno a una exigencia que habría hecho el «JC qué le dicen».

¿Cuál fue la condición que puso Julio César Rodríguez para animar Gran Hermano Chile?

«Este programa no iba a tener dos animadores, eso es lo que entendía por lo menos Diana Bolocco, quien en el camino se entera de que Julio (César Rodríguez) iba a ser su acompañante», inició señalando Sergio Rojas en el nuevo programa de Zona Latina.

Además, según pudo rescatar La Cuarta, el periodista farandulero dijo: «lo que Diana no sabe y se enterará hoy es que esta fue una exigencia de parte de Julio César. Él le exigió por contrato al canal, en desconocimiento de Diana, que él iba a ser este segundo animador», complementó el también conductor de «Qué te lo digo».

Daniel Fuenzalida también abordó la situación. Nuestro querido Huevito tocó la salida de Mucho Gusto por parte de Diana Bolocco y su arribo a Chilevisión para asumir nuevos desafíos como The Voice y Gran Hermano, siendo este último un proyecto en el que sería la protagonista.

Incluso, según dijo Daniel Fuenzalida, la animadora ya había grabado una promo antes de enterarse de que Julio César Rodríguez sería su partnert en el espacio.

¿Qué dijeron los protagonistas del cahuín?

Por un lado, Sergio Rojas afirmó que habló con Julio César Rodríguez quien le dijo lo siguiente: «El año pasado estaba muy fuerte Gran Hermano en Argentina. En ese momento se abrió la oportunidad de hacerlo acá, y ahí yo lo pedí. Incluso fui a Argentina a ver cómo se hacía. (…) Unos meses después contrataron a Diana en el canal», indicó el animador del matinal de Chilevisión, según Sergio Rojas.

Tras conocer esta versión, donde supuestamente el proyecto fue primero de Julio César Rodríguez, fue Luis Sandoval quien a través de Me Late entregó las declaraciones de Diana Bolocco.

«Cuando me ofrecieron animar Gran Hermano Chile nadie me dijo si era sola o iba a animar acompañada. La verdad es que no sé cómo fue la interna, pero sabes qué, yo estoy feliz de trabajar junto a Julio, él es un super compañero y una gran persona», dijo por su lado la animadora.

Para finalizar el tema, según constató el medio antes mencionado, nuestro querido Daniel Fuenzalida aseguró que había otro proyecto estelar para Julio César Rodríguez. No obstante, este nunca se llevó a cabo.