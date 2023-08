«Me los paso por la zo…»: Pincoya se lanza en picada en contra de sus compañeros en Gran Hermano

Este miércoles a través de las pantallas de Pluto TV, se mostró a Jennifer Galvarini «Pincoya», totalmente enfurecida luego de que escuchara unos comentarios sobre su edad por parte de alguna de sus compañeras en Gran Hermano Chile.

Para entrar en contexto, todo partió cuando estaba en la pieza junto a Cony y Raimundo. «No digan que los dejé sin comer, porque muchas veces no comí yo para que ustedes comieran, malagradecidos», arremetió la mujer oriunda de Chiloé.

A lo que agregó: «Ahí los voy a empapelar, voy a dejar la cagada y los voy a mandar a la chucha. Voy a marcar un antes y un después, yo no me voy a quedar callada. Si me pillan en buena, yo soy bien buena onda».

Pero eso no quedó allí, puesto que Pincoya lanzaría palabras de grueso calibre en contra de los demás participantes de la «Casa más famosa del mundo». «Esos tema de la edad me los paso por la zo... Porque es una hueá estúpida. Ese tema de la edad es un arma que sacan siempre».

Tras ello, Jennifer Galvarini aseguró: «Eso no tiene nada que ver, si fuera por eso, la mujer qué está siendo acá. No porque ella tenga 20 años me va a faltar el respeto y yo me tengo que quedar callada».

Además, también señaló que «cuando llegas y ninguno te saluda, eso también es una falta de respeto. Uno porque le tire un par de chuchadas… aparte Chile es un país insolente, qué se vienen a hacer las cuicas ahora».

Y para cerrar con su furioso descargo, Pincoya remató: «Así que si me empieza a pelear esta chica, porque a mí me cae bien… si me dicen algo, yo le voy a contestar», advirtiendo, aunque sin dar a conocer a quien estaba apuntando con sus dichos.

