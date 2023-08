La fuerte pelea entre Pincoya y Cony en Gran Hermano: «Me quieres hacer pic…»

Este miércoles Jennifer Galvarini «Pincoya» y Constanza Capelli protagonizaron una potente discusión en Gran Hermano Chile, generando la sorpresa entre los televidentes.

Para entrar en contexto, todo partió cuando Cony se acercó a la mujer de Chiloé para hablarle sobre una fea pesadilla que tuvo. Pero, ¿por qué? pues ella quería que la Pincoya interpretara su sueño, como lo ha hecho antes.

En ese sentido, Jennifer Galvarini le pidió más detalles al respecto y empezó a escucharla atentamente.

La Pincoya Y Cony sacaron las garras en Gran Hermano Chile

Pero en medio de la charla, comenzó a sonar un tema de Coldplay en las habitaciones de los jugadores de Gran Hermano Chile, lo cual hizo que la bailarina corriera a su pieza para escucharla. «Perdón, necesito escucharla», expresó.

Situación que desató la furia de Pincoya, quien no se guardó nada y le dijo de todo a su amiga cuando volvió al living de la casa. «No, ya fue Pepa. Yo me acuerdo de todo lo que me dijiste… Son hueas internas que tienes que solucionar tuyas», señaló furiosa.

Antes esto, Cony dijo: «Ahora te enojaste conmigo, y me quieres hacer pico», echándole leña al fuego.

Tras ello, agregó: «Pero por qué te enojas porque voy a escuchar una canción. Por qué eres tan amargada, hueón», a lo que Jennifer Galvarini responde: «No soy amargada».

Siguiendo en esa línea, Pincoya expuso: «Es feo, porque yo estaba hablando contigo, y me dejaste hablando sola». Pero Constanza Capelli seguía defendiéndose: «Es una canción que me gusta Pincoya, yo vivo todo el día con música, soy bailarina».

Acto seguido, Jennifer, siguió mostrando su descontento: «A mí me carga que me dejen hablando sola… Pero lo encuentro feo», y por otro lado, Cony se lanzó con todo: «Pincoya, a ti te carga que no te escuchen, y yo te escucho. Por un minuto, ten esa humildad de decir: ‘Ya, fue a escuchar una canción, nada más'».

Y para cerrar con el tenso momento, Pincoya volvió a hacer hincapié en que «me da rabia, me carga que me dejen hablando sola porque yo no lo hago, y acá lo suelen hacer».