«Decidí ser mamá para tener un motivo para vivir»: La profunda confesión de una auditora en El Show de la Tencha

Nuestra Tenchita Salvaje volvió a vivir un importante y profundo momento con un auditora, quien se sinceró sobre lo que vivió en su pasado y los efectos que tiene todo lo ocurrido en ella durante la actualidad.

Revisa el audio completo del momento a continuación:

La auditora comenzó confesándole a la Tenchita que le daba lata llamarla porque debería estar feliz. Ahí fue cuando preguntó al aire si podía contar algo que le había ocurrido en la noche anterior y aseguró que ella ha sido una «mujer súper depresiva».

«Tuve una infancia penca, abusos de todo tipo, me hice cargo de mis hermanos, fui mamá de mis hermanos a los ocho años. En resumidas cuentas, fue una niñez horrible. De hecho en algún quise dejar de vivir y siento que no lo he podido superar», afirmó la auditora en el Show de la Tencha, quien informó que no estaba con ningún tratamiento porque pensó que había superado todo lo que vivió.

Por otro lado, la mujer aseguró que «tiene todo para ser feliz». Además, también declaró: «hace un par de años atrás decidí ser mamá para tener un motivo para vivir», dijo la auditora de 38 años quien volvió a hacer enfásis en que no ha recibido un tratamiento médico.

La mujer decidió sincerarse con la abuelita Hortensia en Radio Activa y contarle lo que había ocurrido con ella en la madrugada de este viernes. «Me da lata tener tanta pena acumulada… te voy a contar todo lo que pasó anoche. Soñé que iba una niña chiquitita, tres o cuatro años, hermosa, su carita tierna y con una mujer adulta en bicicleta. Hizo un recorrido y la niña veía todo lo que pasaba», relató la auditora en el Show de la Tencha, sobre el sueño en el que ella era la niña pequeña y sobre el que se aseguró que «nunca había sentido tanto amor».