Alto impacto en Tierra Brava: Pamela Díaz protagoniza tenso momento con Karla Constant: «No tengo ganas de hablar, dije»

Durante el pasado capítulo de Tierra Brava, Pamela Díaz se puso furiosa después de la prueba de salvación y ni siquiera quiso responder a una pregunta de la animadora.

La situación tuvo inicio en una competencia desafiante, donde debían pasar por varios obstáculos y recolectar tres herraduras. En esta prueba, la ‘Fiera’, Jhonatan Mujica y Fran Undurraga pusieron a prueba no solo su equilibrio, sino también su resistencia y agilidad.

Mujica se llevó el primer lugar, logrando cumplir el desafío en solo 5 minutos y 2 segundos, por lo que se transformó en el rescatado del proceso de eliminación. El último lugar se lo llevó Undurraga, con 7 minutos y 34 segundos.

«Me sentí muy cómodo con la prueba, pero tengo sentimientos encontrados porque dos de las personas a las que les tengo cariño se están yendo a duelo. Es una victoria amarga por así decirlo», sostuvo.

¿Qué pasó entre Pamela Díaz y Karla Constant en Tierra Brava?

Pero a pesar de no ser el último, la «Fiera» tuvo la reacción más fuerte por sus 6 minutos con 24 segundos. Reaccionó evidentemente molesta por como se desempeñó en la competencia e incluso llegó a responderle tajante a la animadora del programa, Karla Constant.

“Pamela dándolo todo. Una ‘Fiera’ aguerrida”, dijo cuando describió su rendimiento, pero la modelo se negó a responder.

“No tengo ganas de hablar, porque no quedé conforme”, dijo muy seria. Aun así, la conductora del reality show insistió, pero solo obtuvo otra respuesta seca.

«No quiero hablar, dije. Cuando me molesta algo, generalmente soy pesada, entonces prefiero guardar silencio»

Después de la prueba, le dijo a Undurraga «Lo hiciste como el pi… y estás celebrando»

Al conversar con Botota, Pamela Díaz le explicó por qué reacciono de esa forma: «Me calienta, me da rabia, hueona, me parece injusto. La gano caminando (a Fran Undurraga), eso no es tema«, dijo, expresando lo decepcionada que quedó con su desempeño.