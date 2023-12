¡Alto impacto! Pincoya confirma la grave acusación en contra de Rubén Gutiérrez en Gran Hermano: «Lo eché caga…»

Durante las últimas horas, la ex participante de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como «Pincoya», dejó la grande al abordar la grave acusación de acoso que tiene que ver con Rubén Gutiérrez y Cony Capelli.

Recordemos que el excarabinero fue expulsado del reality de Chilevisión después de ser acusado de abuso luego de tocar sin consentimiento a Scarlette Gálvez, lo cual provocó un verdadero terremoto al interior de la «casa más famosa del mundo».

Tras ello, Ignacia Michelson fue tajante en mostrar su apoyo a su compañera tras el complicado momento que tuvo que enfrentar. Aquí fue cuando aseguró que no fue la única en sufrir acoso por parte de Rubén Gutiérrez.

Pincoya cuenta la firme sobre la acusación de acoso a Rubén Gutiérrez sobre Cony Capelli en Gran Hermano Chile

«Un día él… se fue a meter cuando ella estaba durmiendo en su cama y Pincoya lo echó. Entonces no es primera vez que quería hacer esto», comentó Ignacia Michelson en el programa de redes sociales «Que te lo digo».

Ahora, Sergio Rojas conversó con Pincoya, y no perdió la oportunidad para consultarle sobre dicha situación. «En una oportunidad, sí. Fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella», dijo Jennifer Galvarini.

A lo que agregó: «Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo. Yo lo eché, sí, pero porque roncaba. Le advertí que no se tirara peos en la pieza. Lo eché cagando. Le dije ‘¿Qué estas haciendo acá? ¡Te vas!».

«Yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien», dijo Pincoya, aclarando que no se percató de alguna otra intención de Rubén Gutiérrez.

«Si lo hubiese visto, no lo cuenta», sentenció Pincoya.