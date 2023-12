Con la llegada de Daniel Fuenzalida a TVN: ¿Qué pasará con Me Late tras su esperado regreso?

Este miércoles la industria televisiva se sacudió con gran magnitud. Pues TVN anunció a Daniel Fuenzalida como nuevo rostro y animador de la señal de cara al 2024.

Daniel Fuenzalida aterriza al canal estatal para comandar un reconocido programa de concursos que llegará a Chile en marzo del próximo año. Hablamos de «¡Ahora Caigo!», espacio que será conducido por nuestro querido locutor.

Es por esta razón, que muchos de los seguidores del periodista junto con diversos portales de espectáculo, comenzaron a preguntarse: ¿Qué pasará con «Me Late Prime»?.

Recordemos que el programa tuvo un drástico final en TV+, y después de realizar muchos esfuerzos, el programa tuvo su esperado regreso en junio de este año con el locutor de Central RadioActiva y los panelistas Luis Sandoval y Sergio Rojas.

Terremoto en Zona Latina: Uno de sus populares programa saldrá del aire

Sin embargo, según han confirmado los propios panelistas del programa, «Me Late» se estaría acercando al final, el cual se concretaría en los próximos meses. Todo esto debido a la salida de Daniel «Ex Huevo» Fuenzalida, quien asumirá un nuevo desafío en TVN.

“Entiendo que termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella (Ríos) hoy día y yo no la sé. Daniel sí nos había informado a mí y a Luis un par de días antes que había firmado con TVN, que había logrado un acuerdo, pero no nos dio mayores detalles”, partieron comentando los comunicadores en «Que te lo digo».

En esa línea, Sergio Rojas dio a conocer que se enteró de la noticia por la prensa: «Nosotros nos enteramos hoy día (miércoles) por TVN que estaba Daniel, que iba a hacer un programa de concursos, y que ya estaba trabajando».