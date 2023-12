El gran presente de Marcianeke: Repletó un concierto en el extranjero y se lució en el festival urbano más grande del mundo

Marcianeke la rompió en el festival urbano más grande del mundo, Coca Cola Flow. Pues estuvo compitiendo en el mismo horario que Feid y Wisin y Yandel, además de realizar una segunda fecha en solitario y conectar con algunos de los raperos más importantes de ese país.

Este año ha sido uno de los mejores para Matías Muñoz, sumado a su cambio de estilo de vida más saludable, ahora se encuentra trabajando en un álbum que está por lanzar.

Para seguir en esta senda, viajó esta semana a Ciudad de México junto a su productor, Donner. Todo esto para cantar en Coca Cola Flow, el festival urbano más importante del último tiempo. Donde compartió escenario con pesos pesados de la industria musical como Wisin & Yandel, Feid, Young Miko, Duki, Maluma, Ozuna, Tego Calderon, Ivy Queen y Tito el Bambino, entre otros.

El gran presente de Marcianeke

En este sentido, Marcianeke se presentó el sábado a las 10 de la noche en horario prime. Pese a estar compitiendo con Feid y Wisin & Yandel, tuvo a quince mil personas disfrutando de su show, resultando todo un éxito para el cantante chileno, quien se presentaba por primera vez en el país norteamericano.

Sin embargo, su viaje no terminó allí. Este miércoles realizó una fecha íntima en solitario en Foro Supremo, con una convocatoria de más de mil personas. “Pero ya estoy cachando que voy a volver el próximo año a seguir cantando, de verdad me sorprendió que la gente me quisiera tanto acá”, comentó el artista.

Algunos de los artistas con los que conectó son Bogueto, Yng Lucas, Eme Malafe, Dani Garcia, Aleman, Uzielito y Duki. “Hice cinco canciones en cinco días, fue una locura”, expresó Marcianeke.

“Estoy muy contento por cómo se han estado dando las cosas últimamente, realmente quiero que vean lo nuevo que he estado haciendo porque estoy con más ki que nunca”, expresó Matias apenas llegando a Santiago, previo al lanzamiento de su nuevo disco “Nosotros somos el corte”, cuya fecha de estreno está agendada para diciembre de este año.