Tras graves complicaciones médicas, grandes del humor se reúnen para ayudar a Mauricio Medina «El Indio»

Ya van más de tres semanas desde que el ex integrante de Dinamita Show, Mauricio Medina, más conocido como «El Indio», tuvo que someterse a la amputación de su pie, luego que tener una descompensación producto de su diabetes mientras estaba de viaje en Lima, Perú.

Luego de esto, agravó y estuvo en estado crítico, por lo que tuvo que viajar 20 horas en bus para poder llegar a Chile. Desde entonces, ha estado delicado de salud.

Cuando el comediante habló con Contigo en la mañana dijo que «Cuando me explicó el doctor lo que había que hacer, en un principio no lo pensé, fue terrible tomar la determinación y firmar. El despertar de eso, fue más terrible aún. Despiertas y no tienes el pie, fue espantoso».

De forma casi inmediata, sus compañeros y amigos comediantes decidieron organizar un show a su beneficio, donde todo el dinero recaudado sería para ayudar a pagar el tratamiento del comediante.

Un evento a beneficio de «El Indio»

Fue este lunes 18, en el Centro Cultural San Ginés Mallinkrodt, Providencia, durante la noche que se hizo el show. Conducido por Eduardo Fuentes y Yamila Reyna, que estuvieron cerca dándole apoyo a «El Indio».

Además, otros comediantes llegaron como parte del público, entre ellos fueron Juan Pablo Sáez, Centella, Claudio Olate, Hermógenes con H, Natalia Cuevas, Charola Pizarro y Jajá Calderón, todos para apoyar a Mauricio Medina.

El evento lo abrió Sergio Freire, quien dio una tremenda rutina, para seguir con Álvaro Salas y luego por Melón y Melame, la dupla de Gigi Martín y Mauricio Flores.

Medina le expresó al público «Muchas gracias por estar aquí», para llenar el teatro de aplausos con el cierre del show.