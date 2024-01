«¿Has salido alguna vez con una fan?»: Roberto Cox y su sorpresiva respuesta ante la atrevida pregunta de Pamela Díaz en «Sin Editar»

En el último capítulo de «Sin Editar», conducido por Pamela Díaz, Roberto Cox, periodista de Chilevisión, fue el invitado estelar. Eso sí, la actitud del reportero fue totalmente distinta a como se le ve en la TV. dejando de lado su seriedad como periodista, esta vez, hablaron de trabajo, su faceta como DJ y confesiones personales.

Además, Roberto reconoció haber utilizado aplicaciones de citas. «¿Has tenido Tinder?», le preguntó La Fiera. Cox, no dudo en responder que «Sí».

«Tinder me dio de comer mucho tiempo», confesó el rostro de televisión, entre risas, según consignó La Cuarta.

La divertida pregunta que dejó en aprietos a Roberto

«¿Has salido alguna vez con algún fan?», preguntó Pamela, directa y sin tapujos.

Sin saber como sacársela, y luego de un tiempo evadiendo, el periodista contó la verdad. «Es que yo he salido con alguna chica que he conocido porque me ha hablado por Instagram», confesó.

«Pero no sé si eso lo podemos considerar como una fan», aclaró Cox. A lo que Pamela le dijo que sí, ya que era una seguidora de sus redes sociales.

«Ya, pero es una chica atractiva que te saludó, no sé», dijo el periodista, con intención de hacerse el loco.

Pero, no fue suficiente, ya que Pamela Díaz siguió insistiendo en que sí era una fanática, que no se diera más vueltas y admitiera que, efectivamente, salió con una seguidora.

La presión fue tanta, que en entre risas lo admitió: «Entonces sí, Salí con una fan».

¿Pamela Díaz y Roberto Cox?: Las reacciones luego del programa

Una ola de reacciones causó él junte entre la modelo y el periodista, ya que luego de subida la entrevista no pasó mucho tiempo para que los empezaran a «shipear».

«¡Tal cual como dijo la Vane!! Menor 2 años, inteligente, bien económicamente, simpático apellido extranjero…. Robert es el nuevo pololo que sale en las cartas»; «Increíble la química que hay, parece que hicieron chikichuki, se miran y se ponen nerviosos»; «Siento mucha química y a la Pame como nerviosa». Fueron algunos de los comentarios de los seguidores.