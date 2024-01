Pincoya sorprende al revelar distintos sucesos paranormales que han ocurrido en Top Chef VIP: «Vi a una niña…»

Top Chef VIP comenzó con todo. A la supuesta expulsión de Rodrigo Salinas, y al accidente protagonizado por Gianella Marengo, ahora se suma un terrorífico testimonio de una participante.

Nos referimos a Pincoya, que en este último tiempo ha frecuentado por las instalaciones de Chilevisión, donde se encuentra grabando los capítulos de Top Chef VIP, programa que tiene como fecha de inicio este domingo.

Fue en este contexto, que Jennifer «Pincoya» Galvarini, quien recordemos, fue finalista de «Gran Hermano», confesó haber experimentado sucesos paranormales en las últimas semanas, de cara al estreno del programa culinario.

Los sucesos paranormales que ha vivido Jennifer Galvarini

En una entrevista con La Cuarta, Pincoya dijo que: «Esto comenzó en el tiempo que empecé a ir más seguido al canal, pero en realidad no le había tomado mucha importancia. Pero un día, entrando al edificio, vi a una niña al lado del piano, me saludó, después como que me regresé altiro para hablar con ella, pero ya no estaba».

De hecho, no fue el único suceso paranormal que vivió la chilota. «“Hace días atrás también iba al baño, ya como a las 8, porque terminamos de grabar tarde, muy apurada y yo escuchaba que de abajo, porque hay una escalera cerca del baño de damas, me llamaban: ‘Jenny, ven, Jenny, baja, baja’. ‘No, chica’, le dije yo, . ‘No, chica, estoy apurada’”, comentó.

“Yo igual allá en el canal tengo muy buena onda con la gente y me detengo, conversamos, nos reímos, entonces igual me demoro mi resto y me estaban esperando porque estábamos todos cansados de la grabación y los chicos se querían irse a sus domicilios, así que yo dije, ya, no, no voy a bajar a conversar con las chiquillas, pero en realidad cuando me miré no había nadie”, expresó.

Asegura no tener miedo

Cualquiera estaría de muerte viviendo estas experiencias, pero Pincoya afirma no tener miedo. Incluso, asegura que un espíritu le habló.

“Y ayer , fui al baño muy temprano y el tacho grande estos del confort, empezó a moverse, a moverse, a moverse y yo dije, ah, ya. Y empecé a lavarme los dientes. Ahí le dije ‘chiquilla, ya te sentí, no te veo, pero sé que estás ahí. Si te quieres manifestar, manifiéstate, no te puedo ver, pero si quieres, acompáñame”, confesó sin temor alguno.

En esta línea, Pincoya no se quedó callada y decidió contarle a los funcionarios de CHV lo que había estado sucediendo: Fui y comenté inmediatamente lo que me había sucedido en la mañana. Lo que me había pasado en los días anteriores no, lo dejé pasar, pero los de la mañana sí, porque empezaron a manifestarse en el baño. Y me empezaron a decir que sí, que en el canal penan y todo, y algunos dijeron, ‘ay que miedo’, pero a mí no me produce susto, para nada, así que espero que se sigan manifestando”, concluyó.