«¿Te casarías conmigo?…»: La inesperada propuesta romántica que surgió en Tierra Brava

El amor va brotando cada día más en Tierra Brava, festival de piquitos, triángulos amorosos, e incluso, propuestas de matrimonio.

Esta vez fue turno de la parejita del momento. Que protagonizaron una romántica escena en el capítulo de este miércoles.

Mientras regaloneaban juntos, la exchica Mekano, Daniela Aránguiz le comentó a Luis Mateucci que no se le ocurra engañarla a la hora de salir del encierro. «Ahora te la dejé pasar, pero si después a los dos días te empiezas a agarrar otra mina y la pones a dormir contigo, te mando a la m…», le dijo en modo de advertencia.

Recordemos, que antes de la entrada de Aránguiz, Luis Mateucci estaba comenzando una relación con Chama. Al tiempo ese vínculo terminó y se formó un triángulo amoroso que causo varias polémicas.

¿Que vivan los novios?: La sorpresiva propuesta de Luis Mateucci a Daniela Aránguiz

En este contexto, la panelista de televisión le contó la firme sobre las noticias que se habían anunciado donde él quería pedirle matrimonio, apenas saliera del reality.

«Se lo dijiste a la Pamela, no aquí adentro. Estaban afuera en el aeropuerto y la Pamela dice ‘estás enamorado’ y tú dijiste ‘yo sí. Yo me caso. Saliendo del reality me caso’«. Según consigno Canal 13.

En esta línea, Mateucci explicó de qué manera le gustaría que fuese la boda, lamentablemente, Daniela no estuvo totalmente de acuerdo. «¿Cómo no me voy a casar con la persona con la que quiero tener un hijo?», preguntó el argentino a la ex de Jorge Valdivia.

«Pero yo no tendría más hijos», fue la respuesta de Aránguiz.

Entre el buen ambiente, Junior Playboy pidió ser adoptado por la pareja, lo que causó la risa de todos.

En ese momento, Mateucci tomó la iniciativa y agarró la mano izquierda de su amada. La miró fijamente a los ojos y le hizo la gran pregunta: «Daniela Aránguiz. ¿Te casarías conmigo?»

La respuesta de Daniela fue instantánea: «¿Y el anillo?».

La felicidad de Mateucci fue notoria, agarró sus bolsillos y le dijo: «Estoy pobre»