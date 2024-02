Top Chef VIP decidió al sexto eliminado de la competencia: Pequeños detalles marcaron la diferencia

No cabe duda de que Top Chef VIP se está quedando con el estelar de las noches, el programa culinario está que arde y los jueces cada vez se ponen más exigentes en las distintas competencias que le encomiendan a los participantes, que por cierto, son conocidos personajes del mundo del espectáculo.

En el reciente capítulo del concurso de cocina, se vivió una nueva eliminación que dejó a los participantes sintiendo el rigor de la competencia.

Luego de cocinar el clásico «Fish and Chips», vino la prueba de eliminación, donde los famosos tuvieron que preparar un plato tradicional chileno: La Cazuela.

Las reacciones no demoraron en llegar, donde algunos se sentían cómodos con la preparación, ya que al ser un plato tan típico no era la primera vez que lo preparaban.

Cazuela y eliminación

Luego de una dura competencia, el jurado llamó al frente a la influencer Carlyn Romero y al actor Marcial Tagle, Lo que significaba que uno de ellos debería abandonar el programa.

«El veredicto se basó en analizar ambos platos, en los fallos, los dos tuvieron problemas con las proteínas», declaró Fernanda Fuentes.

Asimismo, fue que Benjamín Nast informó la decisión. Marcial Tagle era el nuevo eliminado de Top Chef VIP.

De hecho, la chef Fernanda confirmó no fue una decisión fácil. «Como dijo el chef Yann, aquí gana el que comete menos errores», agregó.

«Fueron detallitos los que hicieron que tomáramos la decisión», mantuvo Benjamín Nast, sin ánimos, ya que lamentaba la eliminación del actor.

Por otro lado, Marcial agradeció por la oportunidad y les dio buenos deseos a todos sus compañeros por su buen desempeño.

«Espero que les siga yendo muy bien», manifestó.

Para concluir, Carlyn no quedó para nada conforme y comentó que: «bacán que no me fui, pero no me siento feliz, estoy muy asustada».