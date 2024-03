Exclusivo: Confirman drástico cambio en el futuro laboral de Faloon Larraguibel

Últimamente, Faloon Larraguibel ha dado mucho que hablar. La exchica Yingo ha pasado momentos difíciles. Además, han surgido diversas especulaciones sobre su futuro laboral.

Recordemos que la joven denunció a Jean Paul Pineda por violencia intrafamiliar. Situación a la que se refirió en pantalla tras regresar a su trabajo en el matinal «Sabores» de Zona Latina.

«Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final. ¿Para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?», señaló Faloon Larraguibel en dicha oportunidad.

Además, la exYingo también agradeció el apoyo que recibió tras el complejo incidente. «Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola», expresó.

«A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable», agregó Faloon Larraguibel.

El futuro laboral de Faloon Larraguibel

Según información exclusiva obtenida por RadioActiva y Radio Corazón, la renuncia de Faloon Larraguibel a Zona Latina ya es oficial, incluso durante la jornada de hoy se despidió del equipo.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la carrera de la exchica Yingo tomaría un nuevo rumbo, pues durante la tarde de este viernes firmaría su contrato con Canal 13 para ser parte del nuevo reality «¿Ganar o Servir?».

De este modo, Faloon Larraguibel se uniría a Coca Mendoza, Naya Fácil, Botota Fox, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Oriana Marzoli y Gala Caldirola, quienes ya están confirmados.