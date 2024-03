«Que se vaya a lavar bien la ra…»: Paul Vásquez responde sin filtro a las últimas declaraciones de Luis Slimming

Luis Slimming la rompió con sus chistes en la más reciente edición del Festival de Viña. Instancia en la que no tuvo problemas para domar al «monstruo».

Sin embargo, su rutina no les gustó a todos, pues «El Flaco» criticó al humorista por un chiste sobre él.

«Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?», lanzó Luis Slimming en su show en Viña.

Ante esto, Paul Vásquez arremetió contra Don Comedia, quien le ofreció unas curiosas disculpas.

«Sorry Paul, no debí… Dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto; pensé que tenía ‘el permiso’ pero en realidad no lo tenía, me equivoqué», expresó en el Sentido del Humor.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que Luis Slimming también le realizó una invitación: «Invito al ‘Flaco’ al Entre broma y broma a hablar con la verdad acá; o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado»

Paul Vásquez reacciona a los dichos de Luis Slimming

Ante los recientes dichos de Luis Slimming, en Zona de Estrellas se refirieron a la polémica.

En este sentido, Pablo Candia, panelista y editor periodístico del programa de farándula, criticó las palabras de Don Comedia por considerarlas falsas. «Esas disculpas no se las cree ni el mismo», indicó.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que el periodista también reveló que le mostró las declaraciones de Luis Slimming a Paul Vásquez, quien lanzó una corta, pero contundente respuesta.

«¡Que se vaya a lavar bien la raja, el c…! No estoy ni por el lado… de verdad», expresó El Flaco.