Priscilla Vargas le dejó un instructivo a Karla Constant sobre cómo tratar a José Luis Repenning: «Lo único que te pido es que…»

En la mañana de este lunes, el matinal de canal 13, comenzó de una forma diferente, Jose Luis Repenning volvió de sus vacaciones, pero esta vez no lo acompaña la animadora Priscilla Vargas.

La animadora tomó sus vacaciones, por lo que Karla Constant, será la encargada de reemplazarla.

La comunicadora nuevamente estará a cargo del matinal, luego de acompañar a Pricilla durante las vacaciones de Jose Luis Repenning.

En ese contexto, el animador de «Tu Día», le dejo palabras de cariño a Priscilla Vargas. “Le mandamos cariño a Priscilla Carolina, que debe estar descansando y que debe estar, por supuesto, disfrutando de las bondades de las playas de nuestro país”, expresó Repenning.

Además, Karla reveló que le pidió algunos consejos a Priscilla para estos días que estará junto a José Luis Repenning en el matinal.

“La dueña de casa no está y yo dije ‘cómo hago, porque en verdad, tanto, tanto no conozco al Repe, y no las quiero embarrar’. Entonces yo, a la soa Priscilla, a la patrona, a la dueña de casa de Tu Día, le pedí un instructivo”, indicó Karla Constant.

El divertido Instructivo de Priscilla Vargas a Karla Constant

Además, mostraron en pantalla el video de Priscilla Vargas le envió a Karla, con varios consejos y un listado de cosas que tenía que contemplar, en su estadía en el matinal.

“Hola, Karlita. Oye, no te quise mandar un audio, prefiero mandarte un video porque hice una lista. Lo que pasa es que es super importante que tengas esto en cuenta ahora que vas a estar acompañando a Repe las dos semanas”, partió explicando Priscilla.

“Mira, primero, en cualquier minuto él sale del estudio y no avisa, se va al baño”, reveló la conductora.

Además, agregó: “Siempre él solo toma café en la mañana, ya, no llegues así como “ay Repe, mira, te traje este tecito”, no, lo va a desechar, así que cafecito. Lo otro es que, pucha, Repe siempre cuenta chistes y son fomes, pero ríete de sus chistes, por fa’. Lo único que te pido es que te rías de los chistes”.

“Otra cosa, le gusta la música y a él le gusta bailar. Cuando de repente llega empilado le ponen el ‘Vuela, vuela’ y eso tiene una coreografía. Entonces tú síguele los pasos nomás, porque es una coreografía que él inventó y todas la sabemos. Lo otro es que cuando vayan a la cocina, es él el que pica la cebolla, ni se te ocurra tratar de hacerlo, y además le gustan las cosas bien picantes. Yo no sé si a ti te gustan las cosas picantes, pero para que le pongas ojo a eso”. indico Vargas.

Además, la animadora oficial, del matinal de Canal 13, le envió muchos cariños y buenas energías por este paso y que disfrutara la estadía de Karla Constant en el matinal Tu Día. “Que te vaya super bien, disfruta mucho y pásenlo chancho, éxito”, cerró Priscilla Vargas en su video, para sus compañeros.

También te puede interesar: Muere reconocida actriz que brilló en «El juego del calamar» y «Estación zombie»