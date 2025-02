«Todo lo que hiciste, está mal»: Pollo Castillo recordó su fallido inicio en la actuación a raíz de nueva película

El último capítulo del pódcast «Vamo a Calmarno«, de Roberto Rosinelli y Jaime Proox tuvo como protagonista al creador de contenido nacional «Pollo» Castillo.

El influencer fue noticia durante los últimos días tras ser el guía del reconocido streamer IShowSpeed, quien visitó nuestro país en medio de su gira en América Latina.

Pollo Castillo recordó su fallido inicio en la actuación

A propósito de su papel en la película nacional «¿Cuándo te vas?«, que se estrenó recientemente, Pollo Castillo reveló un episodio desconocido de su vida. Este debió haber sido su primera experiencia como actor, sin embargo, resultó en un rotundo fracaso.

El Pollo Castillo recordó: «Hace mucho tiempo atrás había estado con un elenco profesional para algo de TVN, que era como una novela corta, una miniserie de 8 capítulos«.

«Recuerdo que mi primera actuación, llego y veo el guion, tenía un párrafo grande, yo lo hago. (Digo) ‘Ya hueón esto es lo mío y tal’, llega el director, me lleva pa’ la pieza y me dice: ‘mira pollito, todo lo que hiciste, todo, pero todo, está mal, muéstrame algo totalmente distinto«, agregó.

El Pollo hizo la diferencia entre redes sociales y la actuación, según lo que le explicó el director: «Acá no estás en un video. En verdad tienes tiempo, en una conversación real, hay espacios, hay silencios, hay lenguaje no verbal y hay incomodidad«.

«Ahí llegué y lo volví a hacer, y me dijo ‘bien, eso es‘, yo lo hice todo muy rápido (antes)», agregó.

A pesar de que su actuación vio la luz, bromeó con que no fue para nada recordada, y que no tuvo éxito.

Además, comentó que en su nueva faceta de actor, en la comedia «¿Cuándo te vas?«, el protagonista Álvaro Rudolphy fue quien lo ayudó a aprender sobre el oficio:

«Fue muy papá ahí, como que de verdad me enseñaba, con criterio, no como ‘aquí te las traigo, pendejo que vienes de redes sociales’ no«.

«Fue buena onda, además yo siempre estuve ahí como pajarito nuevo, siempre me presenté como, voy a aprender, es mi primera película, así que cualquier cosa que ustedes me digan yo me la voy a tomar súper bien«, agregó.

