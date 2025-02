«Te lo digo en tu cara»: El tenso cruce entre Pamela Díaz y Daniella Campos tras sus dichos sobre su hermana Denisse

El último capítulo de «Hay Que Decirlo«, el programa de espectáculos de Canal 13, tuvo como invitada a Daniella Campos. Daniella aprovechó para hablar sobre el quiebre con su hermana, lo que provocó la molestia de la animadora, Pamela Díaz.

Cabe recordar que la hermana gemela de Daniella, Denisse Campos, ha estado en el centro de la farándula últimamente, tras el altercado que tuvo en un bar en Viña del Mar.

El tenso cruce entre Pamela Díaz y Daniella Campos tras sus dichos sobre su hermana Denisse

La conductora del programa, Pamela Díaz, no estuvo de acuerdo con los dichos de Daniella Campos sobre su hermana. Según «La Fiera», no debería hablar públicamente si no tienen relación hace 20 años:

«Te lo digo en tu cara… cuando uno no tiene relación con una persona de su familia por 20 años, yo siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto, porque al final sabemos como es esto… yo dije callemos porque no ayuda en nada«.

«Uno como hermana, prefiero tener distancia, callarme, porque yo sé lo que va a pasar, tú también sabes lo que va a pasar«, agregó.

La invitada, Daniella Campos, le respondió a Pamela Díaz que ella no quiso hablar del tema, y que solo lo hizo en Zona de Estrellas, ya que es panelista del programa, y es parte de su trabajo.

«A mí me invitaron a tres programas la semana pasada, y creo que es la vez que más plata me han ofrecido de un programa, y dije que no, porque no me voy a enfrentar a mi hermana, y no sería justo», declaró.

Cabe recordar que Daniella Campos rechazó la millonaria oferta de Primer Plano para reencontrarse en un cara a cara con su hermana gemela.

Pamela Díaz, luego arremetió contra ella: «Pero todos los días lo estás haciendo, hablando de ella«, dijo.

Daniella aclaró la situación: «Pero yo trabajo en un programa igual que tú, y sabes como es esto. Mis compañeros tenían la obligación de tratar el tema.

Ante esto, Pamela Díaz respondió firmemente:»No siempre. Hay lealtad, hay compañerismos y hay un equipo detrás que cuando uno se siente perjudicado, nos cuidamos. A lo mejor en tu caso no, pero en mi caso sí«.

«Si yo me voy a sentar en un panel, a hablar de lo que pasa en tu vida o en la de otros… Porque la farándula es entretenida, bonita, buena onda, hasta que te toca, porque cuando te toca, siempre es doloroso«, cerró de forma reflexiva Daniella Campos.