«¡Yo no me he muerto!»: Neme bromeó a sus compañeros sobre su salida de «Mucho Gusto»

Luego del aviso de los nuevos movimientos y cambio de animadores en los programas, uno que llamó la atención fue la salida de José Antonio Neme del Mucho Gusto.

Este pasado martes, la señal, bajo el nombre de Bethia, Anunció varios cambios en la programación de sus programas, entre ellas la salida de Neme del matinal de Mega.

Mega informó que Mucho Gusto tendrá una nueva dupla de animadores, anunciando a Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda.

Neme asumirá un nuevo desafío en la casa televisiva, dejando las mañanas para asumir la conducción de un renovado Meganoticias Prime.

La noticia causó gran revuelo y fue analizado por diversos programas de espectáculo. En los cuales entregaron diversas teorías sobre su salida del matinal.

El animador fue abordado por los micrófonos de Plan Perfecto, donde fue consultado para saber más de esta noticia. Donde afirmó que ese mismo día martes le comunicaron la decisión.

La broma de neme a sus colegas del Mucho Gusto

Después de estos anuncios de los movimientos en Mega, era de esperarse la forma en la cual empezaría el programa matinal de este miércoles.

Neme fiel a su estilo, aprovecho el momento para bromear tras el revuelo que causo la noticia.

«¿Por qué me estaban esperando con una corona de gladiolos?», afirmó en animador.

«¡Yo no estoy muerto!, ¡yo no me he muerto! Estoy más vivo que nunca. Tienen todos cara de funeral en este estudio» agregó José Antonio Neme.

Su compañera, Natasha Kennard, comentó que próximamente lo tendrán que ver en la noche, en el horario de Meganoticias Prime.

«¡Está aquí!», Aseguró la periodista, destacando que su compañero aún no se ha ido. «¡Estoy vivo!», finalizó Neme.

