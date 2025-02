«Yo no soy igual que tú»: La dura respuesta del papá de Dante tras «funa» de Naya Fácil

Tras la cancelación de la Gala del Pueblo de Naya Fácil, una de las polémicas más grandes, tiene que ver con el dinero que se juntó en la «lucatón». Esta se hizo para financiar el evento que finalmente no se realizará.

Una de las propuestas más sugeridas por sus fanáticos es que el dinero sea destinado al papá de Dante. Dante es un niño que sufre la Distrofia muscular de Duchenne y cuya campaña se ha viralizado en redes sociales.

Sin embargo, la influencer tuvo palabras para Fernando Jara, nombre del papá de Dante. Según ella, él la insultó por redes sociales, razón por la que no había querido ayudar antes.

La dura respuesta del papá de Dante tras «funa» de Naya Fácil

A raíz de la situación, Fernando Jara decidió dar su versión, a través de un video publicado en el perfil de Instagram de la campaña:

«Con todo el respeto que ella se merece, porque yo no soy igual que tú. En 2020, 2021, como todos sabemos, en Chile estaba la escoba con el tema del Covid. Cuánta gente, cuántos niños, adultos mayores, murieron por la irresponsabilidad«, comenzó diciendo.

«Lo único que le dije fue ‘quédate por allá, no traigas los virus a Chile‘, tal cual, sin garabatos ni insultos«, dijo. Fernando le escribió, según sus palabras, a raíz de una historia en la que Naya Fácil alegaba no poder volver a Chile, en plena pandemia, por no tener las vacunas.

Además, según el papá de Dante, Naya Fácil lo funó hace un tiempo, y provocó que le bajaran su cuenta de Instagram, que tenía más de 165 mil seguidores: «inventó que yo era un hater, que la trataba mal, cuando eso no fue así«, declaró.

«Invisibilizaron mi lucha, mi campaña. Lo único que pido como papá es salvarle la vida a Dante. Hice una caminata tremenda, una lucha que muchos conocen para poder salvarle la vida a mi hijo«.

«Y Naya Fácil, una vez más, hace eso, sube ese comentario que, la verdad, pueden leerlo y no tiene nada de malo. Fue en el 2021, desde mi perfil, cuando Dante todavía no nacía«, agregó.

Por su parte, Naya Fácil le respondió en los comentarios: «Independiente de eso, creo que hay maneras de decir las cosas, yo tampoco te he faltado el respeto«.

«En fin, espero que esta visibilidad te sirva para recaudar el monto que necesitas para tu hijo, y el monto que me transfirieron a mí te lo haré llegar. Más que formar polémicas, acá lo importante es el niño«, concluyó.

