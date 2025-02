José Miguel Viñuela le dedicó unas palabras a Raquel Argandoña tras molestia de la animadora

El revuelo que género el momento vivido en el programa «Tal Cual» de TV+. Conducido por Raquel Argandoña y Jose miguel Viñuela, tuvo un momento bastante llamativo para los televidentes de aquel espacio.

Todo esto luego de la molestia que le generó un anuncio de Viñuela, sobre un cambio de casa televisiva, con la propuesta y puesta en marcha de un nuevo programa, llamado «El Fenómeno». Este anuncio la animadora lo supo desde otra fuente y no directamente de su compañero en TV+. Generando las molestias en vivo.

“Sentí una cuchillada en la espalda terrible. ¿Sabes por qué? (…) Yo te consideré amigo mío, tú sabes que yo siempre me alegro que a la gente le vaya bien…” expresó en aquel momento la animadora.

“Te digo esto porque te lo quiero decir a la cara. Me dolió, me dolió mucho porque siempre que me dicen si quiero animar un festival y me dan la terna, yo siempre te elegí. Yo creo que tú me jugaste chueco, porque yo me sentía amiga tuya y tú me deberías haber dicho” cerró en aquel programa, dejando al animador, sin poder decir nada.

Las palabras de Jose Viñuela para Raquel Argandoña

Sobre este contexto, El animador de TV+ y futuro conductor de «El Fenómeno» de canal 13, le dedicó unas sentidas palabras a su compañera y amiga Raquel Argandoña donde explicó sus acciones.

“Han sido días difíciles. Debo reconocer que desde chico me fui haciendo bien solo e independiente. Quizá eso hizo que a veces resuelva mis problemas sin avisarle a nadie, pero, debo reconocer que hay amigos que están siempre y que merecen un reconocimiento”, fue parte de la reflexión de Viñuela en su perfil de Instagram.

Asimismo, el famoso animador agregó en la misma plataforma: “@argandona.raquel te amo… Gracias por estar, por preocuparte, por saber lo que me pasa. Por querer apoyarme en mis momentos difíciles. Discúlpame por no levantar la cabeza y apoyarme con los que siempre están. Me ha costado mucho pedir ayuda… Te quiero mucho. Vamos por muchos momentos más juntos”.

Todo este mensaje acompañado de una foto de ambos, donde se ve José Miguel Viñuela besando con cariño la mejilla de Raquel Argandoña, junto a un ramo de flores.

Posteriormente a esta publicación de José Miguel Viñuela, la animadora aseguro que el momento vivido ya quedó en el pasado, a lo que afirmó, “Siempre estaré. Para mí la lealtad es lo más importante y en este ambiente es muy escaso. Te quiero mucho amigo”, respondiendo en la plataforma social.

