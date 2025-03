«Conch… ¿Se escuchó? Ay no, bórrenlo» Micrófono abierto le hace vivir una mala pasada a Monserrat Álvarez

La animadora de Buenos Días, Monserrat Álvarez vivió un inesperado momento en plena emisión del matinal. Todo ocurrió en el capítulo de este lunes, al contarle un secreto a su compañero Eduardo fuentes, un chiste de grueso calibre.

Todo esto bajo el contexto del tema de Karol Cariola y los chats filtrados con la ex alcaldesa Irací Hassler.

Fue precisamente en ese momento cuando la animadora de Buenos Días a Todos, hizo alusión a los chats de la aplicación WhatsApp y los chats que uno manda por equivocación.

«Hay un chat y uno hace un grupo aparte… y uno se equivoca. He mandado cosas que son de pelambre del chat grande, al chat chico»,explicó la periodista.

«A mí me pasó una cuestión, que es medio privada, pero ya he contado tanto…», reveló Monserrat Álvarez.

«Una vez mandé una foto, no tan subida de tono, una selfi. Estaba en un chat de amigos y, paralelamente, estaba chateando con mi pololo. Yo estaba en Estados Unidos y mando una foto mía, pero la había mandado al chat de amigos«, confesó la animadora.

En ese momento su compañero, de animación del matinal de TVN, le consulto porque no había borrado la foto, a lo que Monserrat le afirmó que había sido hace varios años, en ese momento no era posible realizar la acción de borrar mensajes.

«Mis amigos… no puedo contar los chistes que me tiraban, aunque no era tan terrible la foto, era sensual. Pero durante tres semanas, fui material de mis amigos, con unos chistes que sí se reprodujeran en televisión…«, explicó Monserrat.

El inesperado Chascarro de Monserrat Álvarez

Con este contexto, la animadora procede a contarle uno de los chistes a Eduardo Fuentes, asegurando que lo haría sin micrófono.

Monserrat Álvarez, decide acercarse a su compañero y susurrarle el chiste subido de tono. Fuentes comenzó a reírse, pero no solo por el chiste de su compañera de trabajo, sino que también porque la animadora olvido cubrir su micrófono.

«¿Tienes claro que tú tienes micrófono?», le advirtió preguntándole Eduardo Fuentes. Monserrat Álvarez puso cara de sorprendida por el chascarro recién vivido, al no darse cuenta de su micrófono.

La animadora comentó sorprendida, «Conch… ¿Se escuchó? Ay no, bórrenlo».

Este comentario hizo reír a los participantes del programa. Segundos después le avisaron que no se logró escuchar al aire el chiste, pero sí se logró escuchar el garabato lanzado por la animadora. «No sé escuchó el chiste, era bueno igual», finalizó.