«Me costó mucho que la industria creyera en mí»: Daniel Fuenzalida sobre su presente profesional

El exitoso presente televisivo de Daniel el «Ex Huevo» Fuenzalida. Esto mediante una entrevista entregada al medio Costa Magazine, donde entregó detalles de como fue su renacer y como vive su presente profesional.

A sus 52 años, el Ex huevo trabaja en la televisión, radio y pódcast y diversos medios escriben constantemente de sus hazañas y sus logros a nivel laboral, decretando que lo que toca lo convierte en oro.

Su último gran paso fue su nuevo rol televisivo en el programa «El Medio Día» por las pantallas de TVN. A esto se le suma su programa de entretenciones «Ahora Caigo» y su exitoso programa matinal «Central RadioActiva» en la 92.5.

Además, de los medios tradicionales, Daniel Fuensalida, tiene un exitoso Pódcast, llamado «¿Cómo están los Weones?», junto a Rosario Bravo.

El exitoso presente del Ex Huevo Fuenzalida

En la entrevista del medio Costa Magazine, le consultaron sobre su presente laboral y si él pensaba que este era acaso el mejor momento de su carrera. A lo que nuestro Ex huevo respondió, «Sí, por lejos».

«Con la segunda oportunidad que se me dio, que jamás pensé que se me iba a dar a mis 52 años, sin duda que el 2024 fue increíble, y así lo veo con el cariño que me demuestra la gente. Los premios también son súper bonitos, pero más allá de eso, estoy viviendo el día a día, la pega del día a día, entonces bajo ese prisma, estoy disfrutando este momento desde otro lugar», agregó.

Sobre la misma línea, según consignó el medio ya mencionado, a Daniel Fuenzalida le preguntaron, si le había costado encontrar esa segunda oportunidad.

«Yo desde que me rehabilité el 2010, siempre toqué las puertas de los canales. Siempre les dije ‘Estoy aquí’. Entonces cuando llevas 14 años remándola, haciendo autogestión, consiguiendo auspicios, tocando puertas no solo una vez, sino que innumerables ocasiones, ofreciendo proyectos, entre otras cosas», comentó.

«Al final, me gusta que la industria me valore, porque yo no me sentía valorado. Yo me decía durante mucho tiempo que no lo hacía mal, también sentía el cariño del público en la calle cuando no había redes sociales, entonces me preguntaba “¿Qué pasa con los ejecutivos que no me llaman?”. Y bueno, ¡hasta que se dio en el último tiempo!», agregó Daniel Fuenzalida.

Finalizando nuestro locutor, respondió a la pregunta, de como él interpretaba el fracaso. De esta forma, El Ex Huevo respondió de forma concreta. «Para mí el fracaso es hacer algo que no te guste. Para mí el fracaso en la vida es estar obligado a hacer algo que no estás motivado. Y hablo en todo tipo de materia, en toda índole, no solo en lo que es la televisión», sentenció el reconocido animador.