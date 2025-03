Conocida tarotista sorprende tras anunciar que busca ser candidata presidencial

Recientemente, una popular tarotista peruana generó gran sorpresa tras dar a conocer que quiere ser candidata presidencial de Chile.

Estamos hablando de Zita Pessagno, también conocida como «Zita Tarot». Ella es una vidente peruana que ganó popularidad por diversos motivos hace más de 10 años.

Resulta que en 2012, fue la protagonista de un episodio de «En su propia trampa» tras ser acusada de estafar a diversas personas.

Además, estuvo en diversas oportunidades en el extinto programa a de CHV, SQP. De este modo, en diversas oportunidades fue víctima de las bromas de Felipe Avello.

Tarotista Zita Pessagno sorprende tras anunciar que busca ser candidata presidencial

A través de su cuenta de Instagram y mediante YouTube, la vidente confirmó que busca ser candidata presidencial.

«A este proyecto empezamos a darle vueltas desde el año pasado, fue una propuesta de toda nuestra gente, en nuestro canal somos más de 130 mil personas, y empezó esta idea de ‘vamos a las presidenciales’, ‘peleemos por Chile’, y para allá vamos, a sacar todo lo que no es bueno para nuestro país«, mencionó.

Además, Zita Pessagno reveló que «estamos desde el día jueves 13 de marzo inscritos en el Servel, pero es importante que sigamos adelante con el patrocinio».

Por otro lado, con respecto a sus propuestas, expresó: «Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo en la propuesta de gobierno, en la que nos vamos a enfocar en las situaciones macros y focalizadas».

«Todos los días vamos a tener una conexión en vivo cuando estemos como Presidente de la República, porque a mí no solamente me interesan los problemas generales de Chile, sino también ver los problemas focalizados de las personas como tú, que tienen problemas que no pueden solucionar», finalizó la vidente que busca llegar a la presidencia.

Es importante mencionar que a pesar de que la tarotista Zita Pessagno nació en Perú, aseguró que su madre es chilena y que no tuvo problemas con el Servicio Electoral (Servel) para hacer la postulación, según informó Meganoticias.