«Me pareció algo distinto»: Ivette Vergara entrega detalles de su nuevo desafío televisivo

Ivette Vergara, vive un gran desafío a sus 31 años de carrera en la televisión chilena, a pesar de su gran experiencia como periodista, la animadora de grandes programas, está conduciendo por primera vez un noticiario central. Esta vez en TV+.

Este nuevo desafío comenzó hace una semana, pero no lo realiza de forma solitaria, sino que con la participación del actor y abogado, Álvaro Escobar. Este noticiario central es emitido desde las 20:00 por las pantallas de canal TV+.

El nuevo desafío de Ivette Vergara

“Me pareció un desafío súper interesante. Me plantearon el formato, el horario y me pareció algo distinto para mí, dentro de los miles de cosas que he hecho en estos 31 años de carrera en televisión, porque nunca había estado como conductora de un informativo”, indicó la periodista en conversación con hoyxhoy.cl.

«Así es que me parece un desafío de verdad súper entretenido. Nunca he estado a cargo de un programa de estas características, como periodista que está muy al día de las noticias, con lo que pasa en mi país, en el mundo, me gusta mucho la contingencia y actualidad”, agregó.

Una de las motivaciones centrales que tuvo la animadora y periodista, es el equipo que está detrás de este espacio, ya que con muchos de ellos ya había compartido estudios de televisión anteriormente.

“A gran parte del equipo lo conozco, porque en los medios muchas veces vamos rotando de canales, ejecutivos, editores y productores. Así que he tenido la oportunidad de conocer a varias de las personas que son parte de este proyecto”, comentó Ivette Vergara.

Además, también entregó detalles de sus sensaciones por su compañero Álvaro Escobar. “A Alvarito le tengo un cariño tremendo, es muy cálido, muy cariñoso. Lo conozco de pollito, de la década de los noventa, cuando estaba él en teleseries y yo en la conducción del programa ‘Hugo’, después en el ‘Día Día’, y de tantos otros programas», afirmó la nueva figura de TV+.