Pamela Díaz entregó detalles de cómo Meli Noto iba a contar de su embarazo a sus amigos antes de la filtración de Raquel Argandoña

Una fuerte polémica se generó después de una filtración a los medios por parte de Raquel Argandoña, luego de revelar el embarazó entre Melina Noto y Pangal Andrade por primera vez.

Según la «Fiera», ella se encontraba en un grupo de WhatsApp con amigos y cercanos de Pangal, para preparar su cumpleaños, este próximo 3 de abril.

“Le están organizando una fiesta, un almuerzo para que vayamos todos los amigos, y ahí en ese chat comenzó el comentario… ‘Felicitaciones’, ‘felicidades amiga’, ‘Qué buena noticia'», señaló Pamela Díaz.

“En el fondo todos se enteraron por la prensa. Yo le mando un ‘Felicitaciones amiga…’, le mando un beso. Le escribo ‘cabezona, te quiero mandar un beso, el resto da lo mismo, olvídate”, relató La fiera.

«Me dice, ‘fue un momento fome porque quería comunicárselo yo a ustedes en el cumpleaños de mi futuro esposo, con todos sus familiares, amigos, los papás, como corresponde'», agregó Pamela Díaz.

La incómoda filtración de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña, hace unos días, filtro una importante noticia para Melina Noto y Pangal Andrade, sobre su maternidad. De este modo, levantó la noticia en el programa «Tal Cual».

“Anoche le dije: ‘Pangal, pucha, me enteré que vas a ser papá, te felicito, ya que lo habías mencionado en el reality’. Él en el reality dijo que su sueño era ser papá. Y no me contestaba. Después me dijo: ‘Pucha, Raquel, muchas gracias’, con unos corazoncitos. Así que me lo confirmó…”, contó la conductora en vivo.

Estos dichos generó la molestia de Melina Noto, quien criticó por redes sociales a la animadora.

“Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo” expuso la influencer.

“Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá”, finalizó.