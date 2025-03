«Terminé un ciclo que se me alargó muchísimo»: Carlos Pinto se sincera tras su salida de TVN

La semana pasada, mediante sus redes sociales, Carlos pinto asombro con un inesperado anuncio, confirmando su salida definitiva de la señal estatal TVN, la cual fue su casa televisiva durante muchos años. Recordemos que Pinto realizó por un largo periodo sus exitosos programas El Día Menos Pensado y Mea Culpa.

El histórico periodista de TVN, aseguró que ya habría decidió su futuro laboral.

En conversaciones con LUN, Pinto entregó detalles del cual será su próximo desafío laboral y sus planes para los futuros meses venideros, además de entregar los motivos de su salida definitiva del canal que lo acogió durante largos años.

El periodista tiene desafíos a corto plazo. Hablamos de filmar una serie para plataformas y escribir nuevos thrillers.

El futuro de Carlos Pinto

«Con El día menos pensado terminé un ciclo que se me alargó muchísimo. Hubo un año que hicimos 40 capítulos. Más allá del rating, el programa tuvo una aceptación bárbara en las plataformas. Al día siguiente teníamos una cantidad enorme de visualizaciones. Es el único programa que crece en la medida que pasa el tiempo», señaló Carlos Pinto a LUN.

Además, el periodista comentó «los programas se terminan y al terminar, esta vez, en esta ocasión le di mucha importancia a mi responsabilidad literaria, aunque suene pretencioso. Tengo contratos firmados por dos libros más y este que escribo ahora tengo que terminarlo».

Carlos Pinto, aseguró el mayor motivo que lo llevo a dejar la señal ubicada en Bellavista 0990, es el tiempo que conlleva pertenecer a TVN. A lo que aseguró, «me encanta la televisión, pero figurativamente es como si me desnudara y viera que tengo dos manos en mi espalda. La TV es para hoy, para ayer, no para cuando lo planificas. Me acostumbré a como si me fueran empujando, terminábamos las promesas y nos iba bastante bien, pero con costos altísimos».

«Vas dejando tus días libres de lado, los sábados te los empiezas a comer y por ahí el domingo también, si no no alcanzas a cumplir con los plazos. Entonces ahora, en este camino, depende de nuestros tiempos, claro, hay contratos, pero nadie te está empujando», agregó.

También te podría interesar: Kathy Salosny reveló que sufrió dolorosa pérdida: «Gracias por esta parte de mi historia»