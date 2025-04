Modelo trans vinculada a Fabricio Vasconcelos sorprende con inesperado giro en la historia: «Cuando me enteré de que era casado…»

Este domingo, la modelo trans Agustina «Joa» Cabañas generó gran sorpresa en el programa Primer Plano, tras negar haber tenido un encuentro sexual con Fabricio Vasconcelos, algo que ella misma había confirmado.

Además, reforzó sus dichos con la publicación de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Vale señalar que los rumores comenzaron después de que se difundió un registro que comprobaría la encuentro.

Agustina «Joa» Cabañas sorprende con inesperado giro tras ser vinculada con Fabricio Vasconcelos

En conversación Primer Plano, y a través de un comunicado, la modelo negó haber tenido un encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos.

En este sentido, Joa Cabañas señaló que sí se vieron en una ocasión. «Tuvimos una conversación agradable y relajada, hablamos de varios temas, hubo un coqueteo mutuo en el camarín de un evento», indicó en el comunicado.

«Cuando me entere de que era casado decidí terminar la reunión porque jamás ha sido para mí, por principios y valores, tener algún vínculo afectivo o de ese estilo con hombres casados o que mantengan relaciones de pareja», añadió.

Además, Joa Cabañas habló de un video viral, el que según ella lo compartió a una persona de confianza, a quien le habría pedido que no lo hiciera público.

«Este material audiovisual está tergiversado y los subtítulos no son acorde y están sacados de contexto, además quiero agregar que yo jamás hice los subtítulos», señaló la modelo.

En este sentido, la modelo trans indicó que nunca tuvo un encuentro íntimo con Fabricio Vasconcelos. «Más allá de esa conversación que ya conté en un canal de televisión. No hay nada más», expresó Agustina Cabañas.

Además. Pidió que no se siguiera hablando del tema. «Pido con respeto que dejen de hablar de este tema sin tener información real. Esto no solo me afecta a mí, sino también a nuestras familias y personas cercanas», mencionó.