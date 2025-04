«Lo último y me retiro»: Popular notero impacta tras confirmar su salida de CHV en plena emisión de Contigo en la Mañana

En la mañana de este viernes 25 de abril, en CHV se confirmó una inesperada noticia. Nos referimos a la salida de un popular notero.

Vale señalar que fue el mismo periodista, el que informó que hoy fue su último día en el matinal Contigo en la Mañana.

Popular notero sorprende tras anunciar su salida de Contigo en la Mañana de CHV

Luego de estar cubriendo una fiscalización vehicular en la comuna de San Bernardo, el periodista Max Collao dio a conocer que hoy fue su último día en el espacio matutino de CHV.

En este sentido, el comunicador sorprendió con una especial invitación al equipo del programa matutino.

«¿Les puedo contar algo? Lo último y me retiro. La noticia no soy yo, Julito, pero hoy día es mi último día como parte de este equipo y voy a hacer un asadito en mi casa para que vayan todos. Yo me rajo», indicó Max Collao.

Es importante señalar que el periodista llegó a Contigo en la Mañana hace más un mes. En este sentido, en dicha oportunidad celebró su regreso a la televisión mediante su cuenta de Instagram.

«No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. Volví al ruedo sintiendo ese nervio antes de entrar al aire. Parecía un cabro chico, como cuando empecé en esto hace 12 años. Feliz con esta mini bienvenida y gracias por la oportunidad. Lo valoro mucho», expresó en aquella instancia.

Cabe destacar que según informó La Cuarta, la estadía de Max Collao en el matinal de CHV duró más de lo que se pensaba en primera instancia. Esto debido a que en un inicio iba a estar dos semanas en el programa.

