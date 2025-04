Julio César Rodríguez revela que fue víctima de robo en hotel y muestra registro del momento: «Lo más grave de todo es que…»

Durante la jornada de ayer miércoles, Julio César Rodríguez reveló en su programa radial que fue víctima del robo de su celular.

Y hoy en «Contigo en la Mañana», matinal que conduce en CHV entregó más detalles sobre el hurto que sufrió.

«Estaba grabando una sesión de fotos y videos con Carlyn Romero y dejo el teléfono encima de una mesa. Fue en un hotel en la calle Suecia, en Providencia. Fue adentro del hotel, estaba todo el equipo, unas 20 personas», indicó Julio César Rodríguez.

En este sentido, el reconocido comunicador señaló que este momento quedó registrado. «Están las cámaras de seguridad. Como dejo el teléfono ahí y me pongo a hacer otra cosa, en la cámara área se ve que el ladrón está sacando el teléfono. Es un hombre y una mujer, que subieron al restorán y se ven cómo toman mi teléfono. Está todo grabado», mencionó.

Además, Julio César Rodríguez agregó: «Me da rabia, porque habíamos grabado ahí, calculo unas 20 veces. Todos los meses vamos a grabar ahí para hacer videos. Todos dejamos nuestras cosas encima».

Julio César Rodríguez mostró video del robo que sufrió

En el matinal de CHV mostraron registros del momento en que ocurrió el robo.

En este contexto, Julio César Rodríguez señaló en modo de broma: «Primera vez que me roban el teléfono, el corazón muchas veces, pero el teléfono no»

«Cero preocupación de mi teléfono, me da lo mismo, lo jodido es que los ladrones te roban plata, pero mi cuenta es tan engorrosa, que ni yo me puedo meter», añadió el periodista.

Además, rostro de CHV indicó: «Lo más grave de todo es que la gente está muy choreada con los ladrones. Pregunté medio en broma y medio en serio si había que funarlo, y el 99,9% de la gente dijo que sí, que mostráramos las caras»

En este sentido, Julio César Rodríguez mencionó: «No me acordaba de ninguna clave, de ningún teléfono. Me quedé sin alarma. Antes me sabía el de mi mamá y ayer no me acordaba de nada»