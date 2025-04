Populares exparticipantes de reality de Diego González son candidatos para sumarse a «Mundos Opuestos» de Canal 13: están liderando las votaciones

Canal 13 se encuentra preparando los detalles para la tercera versión del reality Mundos Opuestos. En este sentido, una de las novedades es que el público puede elegir a dos participantes para que sean parte del encierro.

Y hay dos personajes, que estuvieron en realities digitales, de Diego González que son candidatos para sumarse al próximo programa de telerrealidad de la exseñal del angelito. Estamos hablando de El Princeso y La Chilota.

Vale señalar que otros personajes que buscan ser parte Mundos Opuestos 3 son el corredor de seguros, Boris Sánchez, Matida Helo, quien se hace llamar la «Paris Hilton chilena», el personal trainer de 31 años, Pablo Ladrón de Guevera y Rosío Agurto, quien es emprendedora.

Exparticipantes de realities de Diego González buscan llegar a Mundos Opuestos 3

Leonardo Vallana, más conocido como Princeso se hizo conocido por participar del programa La Vega. Posteriormente, ha seguido activo en redes sociales. De hecho, participó del «Torneo de Cell», que es una competencia, en la que diversos personajes se insultan. Luego, fue parte de diversos realities digitales organizados por Diego González.

«Quiero que vean que soy una mezcla entre el Chispa y Oriana. Me considero un guerrero, destaco por mi perseverancia. En realidad soy un príncipe de Grecia, como Alejandro Magno», señaló en conversación con Canal 13.

Por otro lado, Fernanda Valenzuela, conocida como La Chilota, era una guardia de seguridad que alcanzó gran conocimiento en los espacios digitales del youtuber. Además, actualmente se dedica a crear contenido erótico en Arsmate.

«No me interesa hacerme la bonita, lo que quiero es hacer reír. Me gustaría ser como era Rubí antes, porque me daba mucha risa verla», mencionó sobre su personalidad.

Es importante señalar que para votar por algunos de que estos candidatos llegue a Mundos opuestos 3, se puede hacer a través de la página web de Canal 13. Acá se puede seleccionar a un hombre y a una mujer.

Actualmente, La Chilota y el Priceso son quienes están liderando las votaciones para ser parte de este nuevo reality.