«Una de las cosas que más me costó»: Reconocido rostro de Canal 13 comparte sincera confesión tras quiebre matrimonial

El martes pasado, el periodista Felipe Vidal se refirió a su separación y lo complicado que ha sido para él dejar su casa y ya no estar en el día a día junto a sus hijos.

Esto ocurrió en el programa de Canal 13, Hay que Decirlo. Instancia en la que estaban conversando sobre el exfutbolista Luis Jiménes que durante el año pasado se divorció de Coté López. En este sentido, el exfutbolista confesó no ser feliz por no vivir con sus retoños.

En este contexto, el panelista Felipe Vidal se refirió a las palabras del Mago. De este modo, confesó que al separarse también le ha costado no vivir junto a sus hijos.

Felipe Vidal habla de su separación

En Hay que Decirlo, el comunicador expresó: «Mira, cada vida es un mundo… Lo escuché (a Jiménez). Empatizo mucho con Mago… Una de las cosas que más me costó y me sigue costando de la separación es no estar con mis hijos todo el tiempo que yo quisiera estar con ellos».

Además, Felipe Vidal añadió: «No estar en el mismo techo, compartir el tiempo de ocio… Nos parecemos un poco en eso, lo entiendo más porque sus hijos son más chicos».

Posteriormente, el panelista del programa de farándula de canal 13, indicó que tiene una hija de 24 años y otra de 15. De este modo, entiende lo que vive Luis Jiménez.

«Mi hija mayor tiene 24 años, los cumplió la semana pasada, mi hija menor tiene 15. Hay una cosa emocional de ellos hacia el papá (hablando del exfutbolista). Modestamente, me dirán el gallo mamón, me da lo mismo lo que digan. Empatizo con él, empatizo demasiado con él», expresó.

