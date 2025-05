«Es bien traumático para la familia»: La inesperada pérdida que enluta a José Antonio Neme

Recientemente, José Antonio Neme dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que en el podcast que conduce junto a Julio César Rodríguez, el rostro de Mega dio a conocer murió su perrito Lalo.

«Sufrí un accidente muy traumático el jueves. Vivo en una avenida muy transitada, tengo una persona que pasea mis perros y por alguna razón, que a esta altura ya no tiene importancia, uno de los animales se soltó en la hora del taco y lamentablemente falleció. Fue una escena muy dolorosa», partió señalando el comunicador.

En este sentido, José Antonio Neme reveló que Lalo llegó a su vida luego de que perdió a otro perrito por esta misma fecha durante el 2024. «Era precioso, un animal exquisito. Yo me proyectaba con él en una amistad, probablemente, de unos 15 años», señaló el periodista.

«Un accidente de estas características es bien traumático para la familia. Así que estoy cojo del alma», agregó la popular figura de Mega.

Además, sobre lo que vivió la tarde de la tragedia, José Antonio Neme mencionó: «Estaba preparándome para ducharme, porque venía llegando de una entrevista fuera de Santiago. El perro me saluda feliz como siempre, se va con la paseadora y 20 minutos después me toca la puerta una persona me dice: su perro está tirado en la calle».

«Yo, en calzoncillos y una sudadera, salí corriendo y me encuentro con el perro tirado ahí, desfallecido. Tuvimos un cruce de miradas final. Yo estaba en estado de shock. Me caí en el pavimento… Era todo muy atroz», añadió en conversación con Julio César Rodríguez.

José Antonio Neme revela «milagro» tras la partida de Lalo

El popular comunicador dio a conocer que una persona que no conocía le regaló a Lalo y que ahora lo contactó para contarle sobre su partida.

En este sentido, José Antonio Neme señaló que el hombre le habló sobre un «milagro». En este sentido, contó que los padres de Lalo tuvieron otra camada y que solamente le quedaba uno de los perritos, el que era igual su fallecida mascota.

De este modo, el rostro de Mega reveló que el hombre le regaló al perrito. «Me dijo ‘llévese al hermano de su perro’. Yo me puse a llorar frente al hombre, a quien no conozco mucho», indicó.