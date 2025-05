«Estoy realmente impactado»: Daniel Fuenzalida comparte profunda reflexión y hace importante llamado a sus seguidores

Durante la noche del domingo 18 de mayo, nuestro querido Daniel Fuenzalida utilizó su cuenta de Instagram para hablar de su voz, la que ha visto afectada durante el último tiempo.

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que el locutor de Central RadioActiva también reveló que durante el último tiempo ha recibido diversos comentarios sobre su peso. De este modo, hizo un llamado a tener más cuidado con lo que se dice.

Daniel Fuenzalida explica qué le pasó a su voz y hace importante llamado a sus seguidores

El querido locutor de RadioActiva señaló mediante Instagram: «Como ustedes saben, en la última semana, he tenido algunos problemas de voz. Eso básicamente tiene que ver con una gripe muy fuerte que me dio, yo creo que una influencia que no se alcanzó a captar».

En este sentido, Daniel Fuenzalida indicó que ha ido a diversos doctores, que ha tomado medicamentos. Sin embargo, todavía no se recupera completamente debido a la carga laboral.

De este modo, señaló que debido a uno de los tratamientos ha subido de peso.

«Uno de los tratamientos fue a base de corticoide, inyectable y corticoide para tomar, que me lo recetó el otorrino. A base de eso, y también, producto de todo este mes, que igual he estado más desordenado con la comida, he subido como 4 o 5 kilos», mencionó.

En este sentido, Daniel Fuenzalida reveló que ha recibido diversos comentarios sobre su cuerpo.

«Estoy realmente impactado, pero impactado de verdad, por personas que me han comentado ‘oye, hue…, estás muy gordo’, ‘oye, hue.., subiste de peso’, oye, hue…, así no vas a poder estar en la televisión», mencionó.

De este modo, Daniel Fuenzalida calificó como «malintencionados» a algunos de los comentarios que ha recibido.

En este contexto, el comunicador compartió una profunda reflexión al respecto. «Hue…, así que se los quería transmitir para que tengan cuidado a quien se lo dicen, porque si se lo dicen a una persona que no tenga seguridad, que tenga la autoestima baja, lo hacen mierda, así que cuidado con los comentarios».