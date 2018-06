28 / junio / 2018

“Mi suegra tiene mi edad”, Antonella Ríos sobre su pololo de 21 años

La actriz habló de su relación con Javier Muñoz y aseguró que “todo ese rollo que no pasa con los hombres”.

En mayo pasado, Antonella Ríos presentó a su pololo, Javier Muñoz, un joven entrenador de 21 años que conoció luego de empezar un estricto plan de ejercicios.

A pesar de que la actriz se mostró feliz, no faltaron los usuarios que la criticaron por tener una relación con alguien que podría ser su hijo.

“Uno nunca está preparado para la creatividad del chileno. Pero uno siempre está preparado para ver donde va la crítica. Y, claramente, una mujer de 44 años que esté con un hombre tan joven, remece”, dijo Ríos en el programa Síganme los buenos de Julio César Rodríguez.

La actriz señaló que este tipo de críticas no ocurre si la situación fuera opuesta, es decir, si la joven en la relación fuera la mujer.

“Yo me pongo a pensar, y claro, podría ser tu hijo. Es decir, podrías haberlo engendrado, podías haberlo tenido en tu guata, todo ese rollo que no pasa con los hombres, porque es algo más externo. Pero no lo es. De hecho, su mamá tiene mi edad. Chúpate esa mandarina”, agregó.

Pero Ríos aclaró que su suegra, a quien aún no conoce en persona, está feliz con la relación y ve que su hijo y ella están contentos con lo que está sucediendo.

Fotos: Instagram