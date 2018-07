Video: Rescatan a del escenario con una escalera tras problemas técnicos en el show

03 / julio / 2018

El pasado domingo la bella cantante Beyoncé se presentó en Polonia junto a su esposo el rapero Jay -Z con gira On The Run II, pero pasó momentos de nerviosismo ya que debió ser “rescatada” por una escalera luego que la plataforma en la que despedía su show dejara de funcionar.

El registro captado en Varsovia, muestra cómo la la intérprete de “Crazy in love” debió deshacerse primero del vestido para luego bajar del escenario. Como era de esperar sus fans la animaron con aplausos mientras coreaban su nombre.

Resulta que para que la artista se acerque más a su público, se hicieron de una plataforma que se eleva, con el fin de facilitar que la gente de las filas más lejanas pueda verla, pero por una falla esta no volvió a su lugar, y ella se quedó en la parte de arriba.

Con todo el profesionalismo una vez superado el incidente, Beyoncé regresó al show y terminó como si nada hubiera pasado.

The floating stage had a malfunction and got stuck at the end of the show so Beyoncé had to use an emergency ladder in order to leave. #OTRII #Warsawhttps://t.co/0SZOq3BsLe pic.twitter.com/StBMX8xxN4

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) 1 de julio de 2018