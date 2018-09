06 / septiembre / 2018

La seria lesión de Kim Kardashian por su adicción a las selfies

El médico le recomendó a la celebridad que use una muñequera ortopédica.

El uso excesivo del celular no solo puede provocar enfermedades mentales, sino que también lesiones físicas. Kim Kardashian es una prueba de ello, quien debido a una lesión en la muñeca, ahora tiene que llevar una muñequera ortopédica y el médico ha llegado incluso a prohibirle que se haga más selfies.

Está claro que la verdadera competición de las selfies la encabezan las hermanas Kylie Jenner y Kim Kardashian. Ellas son las que se sacan las mejores fotos y, por eso, son las que más “likes” consiguen llevarse. Pero ahora Kim podría quedarse atrás.

Es que la celebridad va a tener que parar de hacerse selfies, al menos durante un tiempo. Quedó al descubierto gracias a un nuevo capítulo del reality “Keeping Up With The Kardashians”. Kim estaba sentada en el sofá hablando con su madre Kris Jenner y su hermana Klhoe, cuando se quejó de un dolor en su mano.

“El médico me ha dicho que sujete el móvil solo de esta manera. Se me ha olvidado la muñequera ortopédica”, les dice. Entonces su madre, preocupada, interviene: “¿qué médico?”. Mientras, Kim pide ayuda a una asistente de producción para sacar “falsas” selfies y darle así un descanso a sus manos.

Kim no puede hacerse más selfies, pero por suerte para ella tiene quien la ayude con tan indispensable tarea.

Fotos: Instagram.