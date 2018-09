13 / septiembre / 2018

Policías se lucen al ritmo de los Backstreet Boys y causan furor en redes

El video de su reto interpretando uno de los mayores éxitos de la boyband está conquistando YouTube.

En la era de los retos en las redes sociales pocos son los que se resisten a participar en un challenge. El último video que se está haciendo viral es el de el cuerpo de policía de Saskatoon, una ciudad de Canadá.

Los uniformados han hecho la mejor interpretación en playback de uno de los mayores éxitos de Backstreet Boys, “I want it that way”.

El registro que compartieron en su página de Facebook está teniendo tanto éxito que hasta uno de los integrantes de la boyband lo ha publicado.

Foto: Captura de YouTube.