19 / noviembre / 2018

La extraña criatura marina de nueve metros de largo que apareció en Nueva Zelanda

El hallazgo marino se realizó cerca de una isla volcánica. Los expertos bautizaron a la criatura como “unicornio del mar”.

Las profundidades marinas todavía tienen misterios que revelarnos. Esta vez se trata de una extraña criatura de unos nueve metros de longitud que apareció cerca de una ilsa volcánica de Nueva Zelanda y que fue bautizada por los expertos como “unicornio del mar”.

El videógrafo Steve Hathaway, de 48 años, se topó con este ser el pasado 25 de octubre, cerca de una isla a unos 48 kilómetros del norte de Nueva Zelanda.

“Siempre quise ver uno. Estaba más que emocionado. Esto es como encontrar algo con lo que has soñado durante tantos años. Yo y mi amigo Andrew Buttle estábamos filmando imágenes bajo el agua para un video promocional sobre la Isla Blanca de Nueva Zelanda cuando nos encontramos con la criatura marina”, contó Hathaway a The Washington Post.

Este misterioso animal se llama pirosoma y en realidad es un conjunto de miles de zooides unidos. El término zooide hace referencia a un animal que es parte de una comunidad colonial que funciona como un organismo. Son multicelulares y poseen una estructura similar a la de otros animales solitarios, publica 20 Minutos.

Los rasgos misteriosos del pirosoma y su brillo bioluminiscente hacen de este animal un ser muy especial. Algunos científicos los llaman “unicornios del mar”, ya que son como “una boa de plumas exquisitamente suave“, explicó el experto.

También se les puede describir como criaturas parecidas a los gusanos, aunque en realidad están mucho más relacionados con los seres humanos: “Nunca me había encontrado con un pirosoma de ningún tamaño hasta ese momento. He estado mucho bajo el agua y he visto muchos animales. Sé que la naturaleza no espera a nadie, y no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando me dí cuenta de que estaba en el fondo del océano debajo de dónde me encontraba, no lo dudé”, cerró Hathaway.

Foto: Captura de video.