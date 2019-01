22 / enero / 2019

Ryan Reynolds contó que están trabajando en Deadpool 3

Deadpool por fin logró llegar a los cines chinos gracias a su corte PG-13 titulado Once Upon A Deadpool, al histórico para la franquicia por lo que Ryan Reynolds quiso estar allí para presentar por primera vez la película a las audiencias de ese país.

Tanto el actor como los fans estaban de lo más felices por lo que “Wade Wilson” aprovechó de anticipar lo que viene para el resto de los seguidores de la saga.

Según la info entregada por el sito Variety, en la presentación de la cinta Reynolds dijo que “su equipo ya estaba trabajando en Deadpool 3”, una película para la que, según el actor, “están buscando ir en una dirección completamente diferente”.

Eso sí Ryan no explicó si con esa nueva dirección se refiere a seguir el camino PG-13 de Once Upon A Deadpool u otro tipo de estilo. Pero el artista añadió que “a menudo, reinician o cambian un personaje como cuatro películas demasiado tarde”. Lo que podría dar a entender que el equipo creativo tendría en miras una renovación de algún aspecto de la franquicia