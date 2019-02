15 / febrero / 2019

Esta el pareja que ganó el “Tinder presencial” de Cathy Barriga

Finalmente y tras una gran cobertura por los medios que causó risas y memes se llevó cabo este jueves el tan esperado “Tinder Presencial” para el día de los enamorados, organizado en la comuna de Maipú por Cathy Barriga.

El evento que contó con una gran cantidad de curiosos que quisieron ver como se desarrollaba. Dividió a sus participantes en cuatro grupos de edad: de 18 a 28 años, 29 a 39, 40 a 50 y finalmente 51 o más.

De todos los asistentes, 16 parejas hicieron ‘match’, las que posteriormente debieron subir al escenario instalado, donde un animador comenzó a hacerles preguntas para ver realmente cuanto tenían en común.

Y de todas las parejas, la ganadora fue María José Revecco (22) junto a Bryan Cáceres (27), los que como premio se llevaron entradas para un restaurante y para un evento.

La joven contó que fue lo que más le gustó de su ‘match’: “Era el más serio de todos. Me gustó que me escuchara en el minuto en que nos conocimos, había algunos chicos que lo único que hacían era hablar y hablar y no me dejaron conversar”. Junto con esto agregó: “a ambos nos gusta leer y preferimos pasar en casa en vez de salir a carretear”.

Por su parte la alcaldesa, Cathy Barriga, reveló que se encontraba muy nerviosa por la realización de la actividad: “Cada uno de los proyectos, programas y eventos que se hacen acá han sido desafíos, pero hay que lanzarse, si uno no se lanza nunca va a saber si va a resultar o no”.