20 / marzo / 2019

Video: ¡Al fin! Netflix estrena trailer de la tercera temporada de Stranger Things

Los fanáticos de Stranger Things están en llamas ya que este miércoles al fin Netflix ha liberado el primer trailer de la próxima temporada.

Con “Teenage Wasteland” de The Who, adelanto nos muestra al grupo de amigos, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y Max ( Sadie Sink) pasándolo de lo mejor y disfrutando del verano.

Pero todo se vuelve oscuro y el caos una vez más de apodera de la ciudad junto a la aparición de nuevas criaturas.

La nueva temporada de Stranger Things se estrenará el próximo 4 de julio.