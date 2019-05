Maluma está bastante molesto por lo que decidió cerrar su cuenta de Instagram ¿Pero por qué le dio la lesera al colombiano?

Resulta que el cantante compartió un video donde aparece acariciando a un cachorro de león lo que generó una ola de críticas, ya que algunos le decían que ese es un animal salvaje y que él no tenía porqué tenerlo e incluso le escribieron ¡No al maltrato animal! .

Así que a horas de la publicación el artista respondió con un video a quienes lo atacaron y hasta de ignorantes y estúpidos los trató para luego cerra su cuenta.

«Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado».