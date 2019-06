18 / junio / 2019

Mysterio se une a los ‘New Avengers’ en nuevo tráiler de Spider-Man: Far from home

Tras la muerte de Tony Stark en ‘»Endgame», el retiro del Capitán América, Thor viajando en el espacio, Natasha muerta, Clint con su familia todos pensaron que Marvel se quedaría sin vengadores…

Pero el nuevo adelanto de ‘Spider-Man: Far From Home’ nos ha dado un vistazo a lo que supondrá el futuro de Marvel Studios, ya que los ‘New Avengers‘ serán el grupo central de la Fase 4. Así lo hizo saber Tom Holland y Jake Gyllenhaal.

Según las imágenes, Nick Fury (Samuel L. Jackson) reclutará al superhéroe arácnido para que le ayude a vencer a los monstruos elementales que vienen azotando diferentes ciudades de Europa. pero no estará solo pues contará con la ayuda de Mysterio.

Nick le dice que necesita un nuevo grupo y da unos vistazos de lo que se trataría ‘Spider-Man: Far From Home’, la búsqueda de nuevos vengadores, incluso podemos ver a Peter Parker reclutando a Mysterio a los ‘New Avengers‘.

Esta es la sinopsis que se ha dado a conocer de SPIDER-MAN: FAR FROM HOME:

«Peter Parker regresa en Spider-Man: Far From Home , el próximo capítulo de la serie Spider-Man: Homecoming ! Nuestro amigable barrio Superhéroe decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y el resto de la pandilla en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter para dejar atrás a los súper heroicos durante unas semanas se desecha rápidamente cuando acepta a regañadientes que Nick Fury descubra el misterio de varios ataques de criaturas elementales, ¡Creando estragos en todo el continente!«.

Y acá te dejamos el primer trailer de la cinta por si no lo has visto: