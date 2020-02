Messi rompió el silencio y habló del escándalo del Barcelona: ‘La verdad que yo lo veo raro’

Un verdadero escándalo está viviendo el FC Barcelona, luego que Cadena Ser revelara que el club habría contratado a una empresa para poner en marcha un plan de desprestigio para dañar la imagen de Víctor Font, candidato en las próximas elecciones presidenciales del club.

Otra de las víctimas de la campaña de difamación fue su capitán y estrella indiscutida, Lionel Messi, junto a otros miembros del plantel como Gerard Piqué.

El argentino, junto a los otros tres capitanes (Sergio Busquets, Sergi Roberto y Piqué) se reunieron con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para hablar del escándalo que estaba sacudiendo al club. Al igual que los demás, Messi no quedó muy convencido tras la reunión.

“La verdad que yo lo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro”, dijo en entrevista con Mundo Deportivo.

Messi reconoció que el tema lo tomó de sorpresa ya que cuando salió a la luz la información, él se encontraba de viaje y solo se enteró cuando llegó a Barcelona.

“No puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado”, dijo respecto a la reunión que tuvieron con Bartomeu.

Según señalan medios españoles, el viernes está convocada una reunión de la junta directiva, la que se espera sea bastante tensa, debido a que varios miembros están enojados con la situación, ya que todo se montó a espaldas de ellos y recién se enteraron cuando salió publicado en la prensa.