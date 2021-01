La fuerte confesión de JLo sobre su matrimonio con Marc Anthony

Todo no ha sido color de rosa en la vida de la cantante

Jennifer Lopez goza de fama mundial por su talento y belleza pero aunque muchos no lo sepan todo no ha sido color de rosa en su vida.

Ya en su libro «Amor Verdadero», ella reveló su transformación cuando fue artista y madre a la vez, enfrentando retos y miedos para finalmente salir airosa y ser «más fuerte que nunca antes», como reza la sinopsis del texto.

Y ahora luego de cosechar un 2020 lleno de éxitos, JLo a sus 51 años da la bienvenida a un 2021 cargado de un camino presagiado con igual intensidad.

Así es, ya que la artista tuvo una sincera conversación en YouTube con el life coach, Jay Shetty de Coach, la firma de la que es imagen exclusiva, y habló de su amor propio, sus viejas inseguridades y de cómo llegó a sentirse en un pasado en el que vive constantemente evolucionando para vivir un presente mucho mejor.

En la entrevista ella resaltó la necesidad de entender el término de “amarse” y que todos lo pongan en acción. «Recuerdo cuando iba a terapia a mitad de mis 30 años, había mucha conversaciones sobre el amor propio por lo que yo misma decía ‘yo me amo’. Pero obviamente, estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales, que no parecían que me amaba de verdad».

A este planteamiento de reflexión agregó: «¡No entendía el concepto de la palabra! Requiere de tiempo y, aún es un camino para mí».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

La posible revelación de la artista

La cantante pudo haber dibujado entre líneas los percances vividos cuando tenía un poco más de 30 años y se encontraba casada con el famoso cantante de salsa Marc Anthony tras una boda que sorprendió al mundo entero cuando se conoció la unión de esta pareja en un evento íntimo al que solo asistieron 40 invitados.

Jennifer Lopez en el 2003 dejó a sus fans estupefactos cuando anunció su ruptura con el guapo actor Ben Affleck, a solo tres días de su tan planificada y comentada boda de Hollywood. Y más aún cuando a menos de un año, el 5 de junio de 2004, se unió en matrimonio con el ex de Deyanara Torres, detalla la revista Vanity Fair.

De acuerdo a la versión de la revista Quién, en ese entonces la cantante tenía 34 años y 44 cuando finalmente se divorció del salsero, en una relación de la que se habló de las infidelidades del «Flaco de Oro», de origen boricua según publica Meganoticias.

La revista recordó las palabras de JLo a la revista W, en la que dijo que no fue fácil perdonar al padre de sus mellizos. «Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No fue el sueño que esperaba y hubiera sido más fácil avivar las llamas del resentimiento, decepción y enojo. Pero Marc es el padre de mis hijos y eso nunca va a desaparecer».

Al parecer la actriz recobró y entendió el concepto que ahora enaltece en la mujer: «el amor propio», siendo un ejemplo de mujer empoderada que a través de esfuerzo en un complicado medio, obtiene sus triunfos en el plano profesional y desde hace unos años en el personal, al encontrar de nuevo el amor en Alex Rodríguez, su prometido desde hace dos años.