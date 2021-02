Tom Holland negó que Garfield y Maguire sean parte de «Spiderman 3»

Tom Holland, actor que da vida a la última versión de «Spiderman» en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), nos rompió las ilusiones a todos acerca de que podría existir un crossover con los anteriores Spiderman.

Y es que desde que Disney compró Fox hace un tiempo, hay muchos fanáticos que sueñan con que las películas creadas por Sony se unan a las producidas por Marvel y así se genere un multiverso.

Hay varios nombres que se rumorean. Entre ellos están Charlie Cox, quien interpretó a Daredevil o Alfred Molina, quien dio vida al doctor Octopus.

Sin embargo, los que más llaman la atención de los fanáticos son los de Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes dieron vida al «hombre araña» antes que Holland.

No obstante, fue este último quien se encargó de echar por tierra las ilusiones de los fans diciendo que eso no iba a pasar.

En una entrevista con el medio Esquire, Hollando dijo que: “No, no, ellos no van a aparecer en el filme. A menos de que (los productores) me hayan ocultado la pieza de información más masiva, pero pienso que sería un secreto muy grande como mantenerlo escondido. Entonces, de momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Holland (@tomholland2013)

Lo que sí, el entrevistador hizo mucho hincapié en que, antes de hacerle esta pregunta en la entrevista, Hollando no estaba seguro de varias partes de la película, por lo que podría haber una chance de ver a los tres actores juntos.

A raíz de esto, el actor británico dijo que cuando se incorporó al equipo de la película en Atlanta, solo le dieron las primeras setenta páginas del guion y un resumen breve de lo que ocurre con el final de la película, pero que está convencido de que faltaron varias partes que no le quisieron mostrar.

«Lo hacen todo el tiempo. En la escena del funeral de Robert Downey Jr. (en Avengers: Endgame), por mucho tiempo creía que se trataba de una boda. Estoy 100% seguro de que aún me están engañando«, expresó Holland.